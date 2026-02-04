Авиаудары по объектам украинского военно-промышленного комплекса делают Киев все менее способным к продолжению конфликта и могут ускорить его завершение. Об этом заявил аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.

По его оценке, системное давление на промышленную и военную инфраструктуру Украины создает условия для политического и экономического кризиса. Слебода отметил, что последствия ударов выходят за рамки военной сферы и затрагивают устойчивость всей системы управления.

Аналитик связал с этим и неоднократные призывы мэра Киева Виталия Кличко к жителям столицы покинуть город. По его словам, украинское руководство сталкивается с проблемами, с которыми не в состоянии справиться, и это в перспективе может привести к провалу ВСУ и обрушению линии фронта.

Во вторник в Министерстве обороны РФ сообщили о массированной ночной атаке российских военных на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары стали ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре и что все назначенные цели были поражены.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта запланирован на 4–5 февраля и должен пройти в Абу-Даби.