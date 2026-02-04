Стало известно, что Си Цзиньпин зачистил верхушку армии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин с начала 2023 года провел масштабную кадровую чистку в вооруженных силах страны, в результате которой большинство высших военных руководителей лишились своих постов. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, из 30 высокопоставленных адмиралов и генералов к 2026 году свои должности сохранили лишь семеро. Формально кампания проводится под лозунгом борьбы с коррупцией, однако на практике она также направлена на усиление личной лояльности военного командования китайскому лидеру.

Очередным эпизодом этой кампании стал арест заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Его отстранение, отмечает газета, фактически лишило совет ключевых фигур, отвечавших за оперативную подготовку армии. Вместе с ним руководство покинул еще один высокопоставленный военачальник — член комиссии и начальник ее объединенного штаба Лю Чженьли, также курировавший вопросы боевой готовности.

Оба генерала обвиняются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Подробности обвинений официально не раскрываются.

По оценке The New York Times, столь масштабные перестановки привели к образованию кадрового вакуума в военном управлении. Издание указывает, что участие менее опытных офицеров в практическом планировании операций может подорвать уверенность Си Цзиньпина в реальной боеспособности Народно-освободительной армии Китая.

В то же время The Wall Street Journal придерживается иной оценки. По данным газеты, отставка командиров, в том числе генерала Чжан Юся, напротив, расширила возможности Пекина для силового сценария вокруг Тайваня, поскольку контроль над вооруженными силами оказался еще более сосредоточен в руках председателя КНР.

The Telegraph, в свою очередь, пишет, что чистки обусловлены стремлением Си Цзиньпина глубоко реформировать армию, превратив ее в современную и боеспособную структуру. По версии издания, эти изменения нацелены на подготовку возможного вторжения на Тайвань к 2027 году и на достижение превосходства над США в военной сфере.