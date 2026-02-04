Пленный Сидляр: солдаты ВСУ отступали из Димитрова без приказа
Украинские боевики отступали из Димитрова без приказа командования ВСУ.
Об этом РИА Новости сказал пленный Роман Сидляр.
«Из Мирнограда (Димитрова — RT.) остатки частей выходили… но разрешения на эвакуацию у нас не было», — заявил он.
Ранее главе государства доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из командных пунктов объединённой группировки войск подчеркнул, что установление контроля над Димитровом стало серьёзным шагом к освобождению ДНР.