Украинские боевики отступали из Димитрова без приказа командования ВСУ.

Об этом РИА Новости сказал пленный Роман Сидляр.

«Из Мирнограда (Димитрова — RT.) остатки частей выходили… но разрешения на эвакуацию у нас не было», — заявил он.

Ранее главе государства доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания на одном из командных пунктов объединённой группировки войск подчеркнул, что установление контроля над Димитровом стало серьёзным шагом к освобождению ДНР.