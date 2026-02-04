Белгород остался без света и тепла после удара ракеты

© Московский Комсомолец

В Белгороде и Белгородской области зафиксированы повреждения объектов энергосистемы после массированной ракетной атаки. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что удар был нанесён стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Только что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу. Есть повреждения энергосистемы», — написал глава области в своём Telegram-канале.

Об отсутствии света и тепла жители горда пишут в соцсетях. Они также благодорят экстренные службы за работа по восстановлению систем.

Ранее глава области информировал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительным данным, пострадавших нет, но были зафиксированы серьёзные повреждения на объектах инфраструктуры.

Читайте также:

Бегство военных: раскрыта стоимость незаконной переправки за границу

Делегация России прилетела на переговоры по Украине