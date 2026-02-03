Иранские катера приблизились к танкеру США в Ормузском проливе

К танкеру Stena Imperative под американским флагом в Ормузском проливе приблизились иранские катера, передает CBS News со ссылкой на британскую охранную компанию Vanguard Tech, которая специализируется на морской безопасности.

По данным Vanguard Tech, судно проходило через Ормузский пролив, примерно в 16 морских милях к северу от побережья Омана.

В компании пояснили, что внезапно к танкеру приблизились три пары небольших катеров, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции.

Военные моряки связались с экипажем по радио и приказали капитану «остановить двигатели и приготовиться к досмотру».

Танкер отказался выполнить требования иранцев, увеличил скорость и продолжил движение в порт назначения. В территориальные воды Ирана он не заходил, уточнили в пресс-службе.

«Сейчас судно сопровождает военный корабль США», — сообщили в Vanguard Tech.

Журналисты констатировали, что в настоящее время танкер следует в пункт назначения в Бахрейне. Он должен прибыть в порт Ситра 5 февраля, согласно информации на сайте MarineTraffic.

Иранское информационное агентство Fars заявило, в свою очередь, что судно под флагом США было перехвачено после того, как оно без разрешения вошло в территориальные воды Ирана.

Ранее высокопоставленный представитель КСИР пригрозил перекрыть Ормузский пролив в случае нападения США. Кроме того, в минувшие выходные иранские моряки провёли военные учения на стратегически важном водном пути.