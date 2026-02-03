$76.9890.72

Иранские катера приблизились к танкеру США в Ормузском проливе

Илья Родин

К танкеру Stena Imperative под американским флагом в Ормузском проливе приблизились иранские катера, передает CBS News со ссылкой на британскую охранную компанию Vanguard Tech, которая специализируется на морской безопасности.

© Global Look Press

По данным Vanguard Tech, судно проходило через Ормузский пролив, примерно в 16 морских милях к северу от побережья Омана.

В компании пояснили, что внезапно к танкеру приблизились три пары небольших катеров, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции.

Военные моряки связались с экипажем по радио и приказали капитану «остановить двигатели и приготовиться к досмотру».

Танкер отказался выполнить требования иранцев, увеличил скорость и продолжил движение в порт назначения. В территориальные воды Ирана он не заходил, уточнили в пресс-службе.

«Сейчас судно сопровождает военный корабль США», — сообщили в Vanguard Tech.

Журналисты констатировали, что в настоящее время танкер следует в пункт назначения в Бахрейне. Он должен прибыть в порт Ситра 5 февраля, согласно информации на сайте MarineTraffic.

Иранское информационное агентство Fars заявило, в свою очередь, что судно под флагом США было перехвачено после того, как оно без разрешения вошло в территориальные воды Ирана.

Ранее высокопоставленный представитель КСИР пригрозил перекрыть Ормузский пролив в случае нападения США. Кроме того, в минувшие выходные иранские моряки провёли военные учения на стратегически важном водном пути.