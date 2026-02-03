США сбили, предположительно, иранский дрон около авианосца

Военные США, как сообщает агентство Рейтер, сбили якобы иранский дрон, который, предположительно, приблизился к американскому авианосцу в Аравийском море.

Со ссылкой на неназванного американского чиновника агентство утверждает, что американские военные «сбили иранский дрон, который приблизился к авианосцу ВВС США».

Комментарии со стороны Тегерана относительно данной информации пока не поступали.

