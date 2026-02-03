Президент США Дональд Трамп должен «усилить давление» на президента России Владимира Путина и передать Украине ракеты «Томагавк»,написал в соцсети X сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм.

По его словам, что сейчас давление США на Путина «не работает». Поэтому сенатор призвал принять меры против покупателей российской нефти и начать поставлять ракеты «Томагавк» Украине. Грэм считает, что это бы стало «переломным моментом в военном отношении».

«В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприниматься как чрезмерное поощрение агрессии, приведут к катастрофам по всему миру. Верно и обратное. Если переговоры приведут к свободной, сильной и независимой Украине, которая пошла на уступки, то мир станет гораздо более стабильным. Время имеет решающее значение», — отметил Грэм.

2 февраля Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился больше не покупать нефть у России. После этого стало известно, что США отменят дополнительные пошлины в размере 25% против Индии.

В России назвали слабое место крылатых ракет Tomahawk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль внимательно отслеживает заявления Трампа о возможном прекращении Индией закупок российской нефти.

Кроме того, 30 января комитет по иностранным делам сената конгресса США рекомендовал принять законопроект, который предусматривает введение санкций против теневого флота России.

Ранее в МИД РФ рассказали о переданных Вашингтону предложениях по улучшению отношений.