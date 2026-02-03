На Украине раскрыли еще одну схему уклонения от военной службы в ВСУ

Правоохранительные органы Украины заявили о раскрытии еще одной незаконной схемы, позволяющей избежать военной службы. По этому делу задержаны семь человек, подозреваемых в организации и участии в преступной деятельности.

Согласно данным расследования, злоумышленники оказывали содействие военнослужащим в самовольном оставлении воинской части и обеспечивали их транспортировку в пределах страны за 16 тысяч долларов. За возможность немедленного выезда за рубеж сумма увеличивалась до 40 тысяч долларов. Оплата производилась посредством перевода средств на криптовалютный кошелек.

Кроме того, были задержаны двое военнослужащих, прибегнувших к услугам данной схемы.

Ранее сообщалось о других случаях, когда организаторы подобных махинаций требовали от мобилизованных 3000 долларов за содействие в бегстве из учебного центра и 2500 долларов за побег из территориального центра комплектования.