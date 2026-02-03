Две европейские страны закупят ПВО для Украины

Швеция и Дания планируют совместно закупить системы ПВО для Украины на сумму в размере 290 миллионов долларов (22 миллиарда рублей по текущему курсу). Об этом сообщает Reuters.

Эти деньги будут потрачены на покупку шведских зенитных комплексов Tridon. Отмечается, что около 56 миллионов долларов будут внесены со стороны Дании.

Как объяснил министр обороны Швеции Пал Йонсон, этой суммы хватит на покупку целого батальона систем ПВО, который можно будет развернуть в любом месте. При этом, инициативу расценивают не только как помощь Украине, но и вложение в производственные мощности в Швеции.

«Это означает, что Украина может создать батальон противовоздушной обороны, если захочет. <...> Эта покупка не только обеспечивает Украину на поле боя дополнительными материальными ресурсами, но и укрепляет наши производственные мощности в Швеции», — заявил он.

