Зеленский: Россия нанесла удар рекордным числом баллистических ракет

Россия в ночь на 3 февраля выпустила рекордное количество баллистических ракет по украинской энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский.

© Global look

«Провёл совещание по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике, после сегодняшнего российского удара. Это был целенаправленный удар против энергетики и рекордное количество баллистики», — написал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что для устранения последствий удара задействованы все необходимые силы и ресурсы энергетических компаний.

Ранее Зеленский отметил, что Киев изменит подход к переговорам после удара России.

Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.