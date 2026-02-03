Зеленский: Россия нанесла удар рекордным числом баллистических ракет
Россия в ночь на 3 февраля выпустила рекордное количество баллистических ракет по украинской энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский.
«Провёл совещание по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике, после сегодняшнего российского удара. Это был целенаправленный удар против энергетики и рекордное количество баллистики», — написал он в своём Telegram-канале.
Он добавил, что для устранения последствий удара задействованы все необходимые силы и ресурсы энергетических компаний.
Ранее Зеленский отметил, что Киев изменит подход к переговорам после удара России.
Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.