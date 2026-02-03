Российские войска вывели из строя крупнейшую ТЭЦ Украины

Российские войска в ходе массированной ночной атаки по Харькову поразили и частично вывели из строя теплоэлектроцентраль ТЭЦ-5, крупнейшую на Украине. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба мэрии города.

«В результате массированных обстрелов Харьковской области и Харькова сегодня ночью, 3 февраля, были повреждены критически важные объекты частного акционерного общества "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино"», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Харькове объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.

Мэр Харькова после ночной атаки заявил о безвыходной ситуации и трудных решениях

Ранее на Украине заявили, что в ночь на 3 февраля армия России нанесла самый масштабный удар по энергетике с начала 2026 года. Атаку в том числе прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский.