«В ближайшие дни»: сокрушительная атака на Киев может обернуться катастрофой

Последствия сегодняшнего удара по энергетическим объектам в Киеве могут стать для Украины катастрофическими, а Европа не сможет помочь даже при желании это сделать. Такой прогноз дал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении «массированного удара высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также «используемым в их интересах объектам энергетики».

СМИ писали, что ВС России применили «Искандеры», «Калибры», крылатые ракеты Х-101 и «Цирконы». В Киеве был зафиксирован пожар на ТЭЦ-4 — ключевом объекте энергетики украинской столицы.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, энергетические объекты завязаны на ВПК Украины.

«А то, что происходит дальше (в результате ударов) — это уже, как говорится, проблемы гражданской обороны противника, если у них все держалось на соплях и ничего не делалось. Когда мы зашли в 2014 году в Севастополь, там вообще ничего не было — от слова «совсем»; где-то Киев поддерживал энергетическую инфраструктуру, но в основном все держалось на честном слове», — пояснил он.

При этом военный эксперт считает, что даже при всем желании Европа может оказаться бессильна помочь Украине, так как там система рассчитана на 400 кВ, а на украинской территории — на 750 и по 350 кВ.

«Сейчас уже начали продавать генераторы, снабжать пайками и прочим. Все станет ясно в ближайшее время, буквально в ближайшие дни», — подытожил Дандыкин.

Ранее на фоне серьезных перебоев в электро-, водоснабжении и отоплении Верховная рада Украины частично перешла на дистанционный режим работы. Власти продолжают призывать граждан покинуть Киев.