«Обрабатывают» дронами и выбивают ВСУ: успехи ВС РФ под Дружковкой

Российские подразделения, продвигающиеся в районе Дружковки, выбили ВСУ из ключевых опорных пунктов в районе села Торецкое. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Тимофей Ермаков.

По его словам, ВС РФ начинают «серьезно обрабатывать» позиции противника в Красном Кнуте с помощью дронов и артиллерии.

«Также подтверждается освобождение Новопавловки. Уже идут активные бои за Павловку», — добавил Ермаков.

Напомним, что Минобороны РФ заявило об освобождении Новопавловки 19 января. По информации ведомства, село освободили подразделения группировки войск «Центр».

В конце января стало известно о занятии ВС РФ Торецкого. Военкор Александр Коц заявлял, что это позволило российским войскам расширить зону контроля к западу от укрепленных рубежей противника в районе городов Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.