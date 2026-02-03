«Обрабатывают» дронами и выбивают ВСУ: успехи ВС РФ под Дружковкой
Российские подразделения, продвигающиеся в районе Дружковки, выбили ВСУ из ключевых опорных пунктов в районе села Торецкое. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Тимофей Ермаков.
По его словам, ВС РФ начинают «серьезно обрабатывать» позиции противника в Красном Кнуте с помощью дронов и артиллерии.
«Также подтверждается освобождение Новопавловки. Уже идут активные бои за Павловку», — добавил Ермаков.
Напомним, что Минобороны РФ заявило об освобождении Новопавловки 19 января. По информации ведомства, село освободили подразделения группировки войск «Центр».
В конце января стало известно о занятии ВС РФ Торецкого. Военкор Александр Коц заявлял, что это позволило российским войскам расширить зону контроля к западу от укрепленных рубежей противника в районе городов Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.