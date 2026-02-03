Рютте сообщил, что 90% всех ракет для ПВО Украины закупаются в США

90% всех ракет для ПВО Украины европейские страны закупают у США и поставляют Киеву по программе PURL. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде Украины. Трансляцию его выступления ведет официальный YouTube-канал украинского парламента.

"По линии PURL мы влили в Украину миллиарды долларов военной помощи. 90% всех ракет ПВО для Украины поставляются по этой программе", - заявил Рютте, подчеркнув, что эти военные поставки и подготовку украинской армии координирует командование НАТО в Висбадене.

Генсек НАТО пообещал, что блок продолжит интенсивно спонсировать военные усилия Киева.