В Белгородской области сбили дрон-камикадзе ВСУ «Жук»

В Белгородской области за сутки средствами противодействия БПЛА сбит дрон-камикадзе ВСУ «Жук», сообщили в региональном оперативном штабе.

«Средствами противодействия БПЛА сбиты: Белгородский округ: один дрон-камикадзе «Жук», — говорится в Telegram-канале.

Кроме того, в Краснояружском и Шебекинском округах сбиты по одному разведывательному БПЛА «Лелека 100».

Всего в регионе в период с 07:00 2 февраля до 07:00 мск 3 февраля ликвидированы средствами РЭБ, силами противодействия БПЛА и стрелковым оружием 63 украинских беспилотника.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в приграничных населённых пунктах региона из-за атак ВСУ с начала 2026 года погиб 21 человек,ещё 98 человек ранены, включая шестерых детей.