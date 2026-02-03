Стало известно о попытке Украины нанести высокоточный удар по столице региона РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Белгороду из реактивной системы залпового огня HIMARS. О попытке нанести высокоточный удар по столице Белгородской области сообщил военблогер с позывным Ветеран в Telegram.

По словам автора канала, над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В оперштабе региона сообщили, что ПВО успешно уничтожила все воздушные цели. «Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях на данный момент не поступает», — рассказали власти.

ВСУ атаковали Россию высокоточным оружием

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о крайне сложной ситуации в регионе из-за атак ВСУ.