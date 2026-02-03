В США назвали проблемы солдат НАТО в Арктике

Военнослужащие Североатлантического альянса, размещенные в арктической зоне, жалуются на трудности с использованием оружия в холода, которое из-за морозов и отпотевания быстро выходит из строя, пишет Business Insider со ссылкой на солдат западного военно-политического блока, проходящих подготовку в северной Лапландии.

Среди многочисленных трудностей, с которыми сталкиваются военнослужащие Североатлантического альянса в суровых арктических условиях, находится возможность замерзания оружия, которая делает их наиболее уязвимыми, поделился подробностями автор публикации.

В статье речь идет о том, что на специальном месячном курсе по выживанию в северных условиях для двадцати солдат НАТО инструкторам нужно учить их поддерживать оружие в сухом и рабочем состоянии, а также не оставлять его вне палатки, поскольку в реальных условиях оно может быть похищено.

Военнослужащая из Финляндии Лаура Ляхдекорпи призналась, что стрельба из холодного оружия - "непростая задача", так как из-за толстых перчаток ей неудобно стрелять, но когда она снимает их, у нее замерзают пальцы.