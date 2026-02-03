Российские регионы подверглись атакам ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них 11 БПЛА сбили над Белгородской областью, три уничтожили над Брянской, и по одному — над Орловской и Курской областями.

В этот же день стало известно, что мирный житель и боец «Орлана» попали под удары ВСУ в Белгородской области. В частности в селе Глотово БПЛА ударил по автомобилю. В результате атаки мужчина получил баротравму, его доставили в центральную районную больницу.