Противник «закапывается» глубже: ВС РФ могли уничтожить тайные укрытия ВСУ

Вооруженные силы Украины все глубже «закапывают» стратегические военные объекты под землю, и именно они могли быть поражены в результате массированной атаки ВС РФ. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По данным Минобороны России, сегодня ночью был нанесен «массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также «используемым в их интересах объектам энергетики». СМИ отметили, что ВС России применили «Искандеры», «Калибры» и крылатые ракеты Х-101.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, также для атаки была использована крылатая гиперзвуковая ракета корабельного базирования «Циркон».

«А били, видимо, по объектам ВСУ, которые очень хорошо защищены, находятся под землей. Думаю, и это сейчас очевидно, что в связи с действиями российских сил противник «закапывается» все глубже и глубже, поэтому такие ракеты и применяются», — пояснил военный эксперт.

Угроза для ВС РФ: ключевой фактор СВО и тяжелейшее положение

Дандыкин отметил, что под землей ВСУ могут размещать командные пункты, склады с оружием и техникой, цеха по производству беспилотников.