В собственности москвичей находится около 650 тысяч единиц оружия

В Москве насчитывается более 278 тысяч владельцев оружия - у них на руках находится около 650 тысяч единиц "огнестрела". Четкого лидерства среди гражданского оружия, которым владеют москвичи, нет.

На руках столичных жителей находится охотничье, спортивное, оружие для самообороны, а также коллекционные виды ружей и пистолетов. Как рассказал на брифинге заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов, наиболее частыми нарушениями у москвичей, владеющих огнестрельным оружием, являются нарушения сроков перерегистрации лицензии и правил хранения оружия. В прошлом году сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы провели свыше 66 тысяч проверок владельцев оружия. "В ходе этих проверок, конечно же, выявляются нарушения. Наиболее частыми являются - нарушения сроков перерегистрации лицензии, нарушение правил хранения оружия", - рассказал Самойлов.

В ходе проверок в 2025 году в Москве было изъято более 6200 единиц оружия, аннулировало более 1100 лицензий и разрешений. Наиболее частая причина для аннулирования лицензии - получение судимости, совершение мелкого хулиганства, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, совершение правонарушений в области дорожного движения. "Санкции за эти правонарушения в качестве одного из видов наказания должны предусматривать административный арест", - передает НСН слова Самойлова. То есть, если человек получает судимость, или его арестовывают, то лицензию на оружие у него, как правило, аннулируют.

Владельцы нелетального оружия также должны следить за его сохранностью и содержанием. Понятно, что травматические или газовые пистолеты подлежат регистрации и должны храниться надлежащим образом. Однако, хотя сигнальные пистолеты, электрошоковые устройства, газовые баллончики приобретаются просто при предъявлении паспорта, но на него распространяются все правила хранения оружия. А это - наличие сейфа или металлического ящика, закрываемого на замок. "Главное - обеспечение его сохранности и отсутствие доступа посторонних лиц", - сказал Самойлов.

Также представитель Росгвардии рассказал, что жители Москвы лидируют среди всех регионов России по количеству переданного оружия в зону СВО. В основном это короткоствольное и длинноствольное оружие, которое стреляет дробью. Всего с октября 2024 года москвичи добровольно передали на фронт 820 единиц оружия.