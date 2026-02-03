Вооруженные силы США провели учения с боевой стрельбой из боевых машин пехоты Bradley на польском полигоне Бемово-Писке в 60 км от Калининградской области, пишет Military Watch Magazine.

Учения стали демонстрацией силы, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В материале речь идет о том, что Соединенные Штаты продолжают обновлять свой парк бронетехники и усиливать присутствие вблизи границ Российской Федерации и Белоруссии.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у западных границ. Западный военно-политический блок расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле говорили о том, что Российская Федерация никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.