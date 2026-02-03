Глава Международной ассоциации ветеранов спецназа «Альфа» Сергей Гончаров предупредил о попытках Украины нарастить количество диверсий в России. Об этом сообщает News.ru.

Гончаров заявил, что власти Украины «не отрицали масштабов своих планов по убийству русских». По его мнению, заявления Владимира Зеленского подтверждают, что попыток диверсий станет больше.

Гончаров считает, что это также связано с проблемами ВСУ на поле боя. Он подчеркнул, что российским спецслужбам предстоит серьезная работа с целью купировать угрозы.

«При всем успехе компетентных органов говорить о том, что диверсиям положен конец, невозможно, пока не будет окончательной победы над Украиной», - заключил Гончаров.

В Раде захотели «воевать» с Россией несмотря на возможные договоренности

Ранее в ФСБ сообщили о задержании иностранца 1996 года рождения, готовившего теракт в Подмосковье. В спецслужбе заявили, что мужчина планировал атаку на энергообъект. По данным ФСБ, мужчину завербовали через мессенджер. После атаки он планировал отправиться на Украину и воевать против России.