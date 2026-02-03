Рютте назвал условие появления войск НАТО на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной раде заявил, что иностранные войска на Украине появятся после заключения мирного соглашения.

© ТАСС / Zuma

«Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооружённые силы, самолёты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился», — цитирует его РИА Новости.

Медведев заявил, что войска НАТО на Украине являются законной целью для России

Бывший госсекретарь Франции Пьер Лелуш ранее исключил отправку войск для охраны границ Украины.