Угроза для ВС РФ: ключевой фактор СВО и тяжелейшее положение

Активная и успешная работа российских дронов разведчиков, сыгравших огромную роль в отключении украинской энергетики, спровоцировала противников на поиск радикальных мер. Как сообщает «Царьград», одно из найденных врагом решений может оставить ВС РФ без спутниковой связи Starlink.

На поклон к Маску

Появление над Украиной разведывательных дронов БМ-35, управление которыми осуществлялось с помощью Starlink, поставило противника в тяжелейшее положение. Сами дроны способны пролетать до 500 км и подняться на высоту 4 км, что делает их сложной целью для ПВО.

Первоначально украинская сторона заявляла, что оперативно создаст систему глушения беспилотников, но не получилось — для этого источник помех должен находиться между космическим аппаратом и терминалом Starlink, который находится на «спине» дрона. В результате Киев сделал единственное, что мог — начал просить основателя SpaceX Илона Маска «спасти» их от российских дронов.

Маск откликнулся на просьбу министра обороны Украины Михаила Федорова. Первым шагом стало введение лимита на скорость движения техники — если она превышает 90 км/ч, то терминал отключается. Теперь же украинские власти договорились о том, что они создадут «белый список» устройств, которыми пользуются военные ВСУ и украинские юрлица.

Перехват технологии

Первые сообщения о Starlink на службе ВС РФ появились в феврале 2024 года. Сообщалось, что терминалы приобретают в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Уже весной ВСУ стали жаловаться на падение скорости интернета, ведь спутники распределяли трафик между украинскими и российскими устройствами.

Появление широкополосного спутникового интернета повысило возможности российской армии. Вместе с американской платформой Discord, позднее заблокированной Роскомнадзором, они стали основой связи беспилотных подразделений. Такая схема позволяла в режиме реального времени вести трансляции, поддерживать чаты на сотни пользователей и моментально реагировать на изменение обстановки.

Однако, не смотря на успехи, сохранялось понимание, что система основана на чужих технологиях. Рано или поздно ВС РФ из нее «попросят на выход».

«Соглашусь с офицером, который сказал мне во время глобального сбоя Starlink, что использование его с нашей стороны — это западня. Потому что теперь и мы зависим от воли опального американского патриота. В защиту ребят я ответил собеседнику, что, когда выбираешь между "дымовыми сигналами" и спутниковой связью, — выбор не велик», — заявлял в июле 2025 года волонтер Алексей Живов.

Зеленский высказался о самом массированном с начала года ударе по Украине

«Антикриз»

При этом пока ситуация далека от блокировки всех терминалов на службе ВС РФ. Глава конструкторского бюро «АвиаНовации» Сергей Товкач отметил, что технически у противника уже был ряд возможностей выведения российских устройств Starlink, однако пока ВСУ этого не сделали.

«На данный момент вообще есть ощущение, что это просто антикриз, потому что про белые списки известно очень давно. У них есть система "Валькирия", в которой регистрируются "тарелки" военных, но туда не зарегистрированы тарелки волонтёрские и частные "тарелки", которые бойцы купили за свои деньги. Сейчас пытаются всех загнать в эту перепись», — заявил он.

Товкач подчеркивает, что уже больше года американцы научились определять местоположение терминалов с точностью до 20-60 метров. При этом организовать такую работу сложно и, скорее всего, ей не будут заниматься, а украинцам доступ к полной базе устройств не дадут.

Сами действия Маска, по оценке эксперта, пока выглядят как издевательство над ВСУ. Отключение терминалов, которые превышают скоростной порог, парализовало возможности Киева по нанесению ударов по Крыму.

Решить проблему помог бы запуск отечественного аналога американской системы — группировки низкоорбитальных спутников «Рассвет» от «Бюро-1440». Ранее сообщалось, что первые 16 спутников системы должны быть выведены на орбиту в 2025 году. Однако развертывание системы перенесено на этот год: по словам источников из космической отрасли, проблема может быть связана с тем, что не удалось вовремя произвести космические аппараты.