Украинский военный с позывным «Мучной» заявил, что ситуация в районе Славянско-Краматорской агломерации становится всё более неблагоприятной для ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Солдат ВСУ рассказал об активных штурмовых действиях российских сил на территории села Никифоровка. Также он заявил о системном давлении ВС РФ в районе населенного пункта Приволье.

Украинский солдат подчеркнул, что подразделениям ВСУ пришлось покинуть некоторые позиции на этом участке под натиском российских войск.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее заявил, что российские силы, продвигающиеся в районе Краматорска, заняли основную часть Никифоровки. По его данным, в селе и на окружающих его высотах идут ожесточенные бои. Военкор подчеркнул, что после прорыва на эти высоты ВС РФ останется чуть более полутора десятков километров до выхода к Славянско-Краматорской агломерации.

В Минобороны сообщали, что ударные дроны ВС РФ уничтожили два украинских автомобиля «Урал» и ликвидировали живую силу ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Один из украинских грузовиков ночью перевозил значительное количество боеприпасов. Российский оператор посадил FPV-дрон в кузов машины, после чего груз сдетонировал.