Вооружённые силы РФ поражают на Украине цели, которые считают ассоциированными с украинским военным комплексом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как пишет RT, он также отметил, что Россия по-прежнему сохраняет свою открытость к мирному урегулированию.

«Но пока Киевом не приняты соответствующие решения, специальная военная операция продолжается», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».