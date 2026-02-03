Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в бою против российских войск американскую военную технику. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о бронеавтомобилях HMMWV, которые произведены в США. Четыре единицы уничтожили подразделения Южной группировки войск, а еще один — военнослужащие «Запада».

Помимо этого, за сутки Вооруженные силы (ВС) России поразили 155-миллиметровую гаубицу М777, которая также была произведена в США.

Ранее стало известно, что российские войска ударами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 и реактивную систему залпового огня HIMARS ВСУ.