Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали здание МФЦ и магазин в Новой Каховке. В результате налета три человека погибли, есть раненые. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

© Вечерняя Москва

— Это очередное военное преступление киевского режима. Бьют по мирным, по тем, кто просто живет и работает. ВСУ — убийцы, которые не гнушаются ничем. И все это происходит на фоне громких заявлений о «готовности к миру», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте ЧП.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили десять беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. Три БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что солдаты ВСУ уничтожают своих раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен.