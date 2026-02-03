Успешное наступление ВС РФ: прорыв обороны и новое направление

Пока переговорные раунды по украинскому конфликту переносятся, ВС РФ продолжают развивать наступление. Как сообщает «Царьград», на фоне «энергетического перемирия» движение на фронте не прекращалось, а местами даже усилилось.

© Евгений Епанчинцев/ТАСС

Прорыв обороны

После зачистки Терноватого в Запорожской области подразделения ВС РФ продолжают активно наступать в глубину обороны противника и выбили ВСУ из села Придорожное в Новониколаевском районе. «Военная хроника» отмечает, что украинские войска могут попытаться быстро создать дополнительную линию обороны для предотвращения продвижения российской армии к Рождественскому.

«По неподтвержденным пока данным, российским военным удалось установить контроль над одним из участков трассы Терноватое — Рождественское», — фиксирует хроника.

Кроме того, ВС РФ взяли под контроль участок дороги Терноватое — Риздвянка, продолжают штурмовые действия западнее реки Гайчур. Малые группы противника присутствуют в Малой Токмачке, однако, как отмечает канал «Два Майора», без взятия соседних высот для российских подразделений нет смысла снова заходить в населенный пункт.

Новое направление — на Харьков

Канал «Два Майора» пишет, что в оборот официальных сообщений группировки «Север» введено выражение «полоса безопасности в Харьковской и Сумской областях» — оно заменило выражение «буферная зона». На сумском направлении — тяжелые бои. Противник не предпринимал встречных действий, но перебрасывает подкрепления в виде резервов погранслужбы из Черниговской области.

На харьковском направлении ВС РФ взяли населенный пункт Зеленое. Его освобождение позволяет или выйти на Харьков, или ударить во фланг вражеской группировки в районе села Липцы.

На всех участках фронта продолжаются сложные боестолкновения. Российские войска сейчас сохраняют инициативу в районе Старицы, Симоновки, Волчанских Хуторов и на Хатненском участке.

Автор канала «Без ретуши» также заявил, что ВС РФ освободили Амбарное. Появившиеся недавно новые точки фронта уже дают хоть и маленький, но результат. Он уверен, что если бы не активное развитие сферы БПЛА, то подразделения российской армии смогли бы продвигаться быстрее и масштабнее, используя бронетехнику по ее прямому назначению.

Российские ВКС нанесли рекордный удар по тылам Украины

Некоторые источники сообщают, что подразделения ВСУ в Кучеровке попали в оперативное окружение российских бойцов. Они смогли занять западную часть Петропавловки и проникнуть в лесной массив на юге Кучеровки. С юго-запада идет соединение с частями, которые штурмуют Подолы.

Военкор Руслан Татаринов заявил, что ВС РФ провели серию успешных контратак около Купянска и наладили снабжение частей, которые удерживают оборону в микрорайоне Юбилейный. Часть сил ВСУ и вовсе оказалась в номинальном окружении.

Кроме того, российские военные прорвались около Петропавловки, на северо-востоке от Купянска, а также атаковали со стороны промзоны и зашли на окраины села Подолы.

«Сейчас известно о том, что бойцы ВС России заняли большую часть Подолов, а затем прорвались от них к окраинам Купянска-Узлового. Неизвестной остается судьба остатков ВСУ в Кучеровке, попавших в окружение на стыке двух российских наступающих группировок, но, скорее всего, противник сейчас удерживает позиции лишь в центре села», — заявил военкор.

Были ли удары?

В сводке Минобороны РФ за последние сутки не упоминаний поражения энергетической инфраструктуры. При этом в ночь на 2 февраля ресурсы противника заявили якобы об атаке по «энергоузлам» в Днепропетровской и Черкасской областях, что, по их словам, является «окончанием перемирия» в энергетике.

На фоне появления информации выступил сам Владимир Зеленский. Он заявил, что целенаправленных ударов российских ракет или дронов по энергетической инфраструктуре не было.