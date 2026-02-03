Появились фотографии повреждений на одной из украинских ТЭЦ

В сети появились фотографии повреждений на одной из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».

Информация о месте и времени съемки в публикации не приводится.

Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики.

Как сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в Киеве целями стали Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5, в районе объектов начались пожары. Над столицей Украины и в ее области были слышны десятки взрывов.

Частично обесточены оказались Харьков и соседний город Чугуев. Причина — взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». Также сообщалось о прилетах в Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Запорожье и Сумской области.

В свою очередь, Telegram-канал Mash уточнил, что удары были нанесены по ТЭЦ-6 и подстанции 440 кВ в Харькове, Приднепровской ТЭС в Днепре, Трипольской ТЭС и подстанции 750 кВ «Киевская» в Киевской области, Дарницкой ТЭЦ в Киеве и подстанции 330 кВ в Одессе.