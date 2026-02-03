Российские Вооруженные силы в ночь на 3 февраля нанесли массированный комбинированный удар по украинским тылам. Это произошло после того, как Зеленский полностью проигнорировал жест доброй воли Москвы и отказался от российских предложений мирного решения вопроса. Теперь просроченному президенту Украины дали понять, что «добрая воля» - ресурс лимитированный.

Зеленский категорически отказался, в частности, отвести войска ВСУ с территории Донбасса. Это ключевой пункт российских требований. И значит, украинские войска продолжат гибельные попытки контратаковать Купянск, Покровск и другие потерянные города. И это при том, что с июня российская сторона передала Украине более 12 тысяч тел погибших солдат в обмен на 200 тел.

Еще в сентябре прошлого года Зеленский грозил Москве блэкаутом. Эффект получился обратным. Сегодня Киев и другие города Украины, в том числе родной город Зеленского Кривой Рог учатся жить без электричества.

«Энергетическая пауза», как и обещали в Москве, продлилась до 1 февраля. Теперь удары по украинской энергетике, к радости наших бойцов на фронте, возобновились. Как сообщил военный эксперт Юрий Подоляка, 3 февраля был рекордный налет: 30 баллистических «Искандеров-М», десятки крылатых (минимум 50-60) Х-101, «Калибр», Х-32 (Х-22). Несколько гиперзвуковых «Цирконов».

Одновременно цели на Украине атаковали сотни дронов. Основной удар, судя по предварительным данным вновь наносился по объектам энергетики в центральной и восточной Украине, считает Подоляка.

В результате удара во многих районах Киева пропал свет и тепло. В районе Харькова был удар по крупнейшей ТЭЦ-5, которая отапливает значительную часть мегаполиса. А также по Змиевской ТЭС. Украинские паблики уже говорят, что последствия этого удара для энергосистемы Украины очень и очень серьезные.