Мощный пожар возник на Приднепровской ТЭС после ударов «Искандеров»

В Днепре разгорелся крупный пожар на Приднепровской теплоэлектростанции после серии ударов российских баллистических ракет «Искандер-М». Точные попадания вызвали сильное возгорание на объекте и значительные разрушения оборудования, пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

Спутниковые данные NASA FIRMS, а также свежие фотографии с места происшествия подтверждают масштаб разрушений. По информации очевидцев, столб дыма поднимался на десятки метров, а работа станции была практически парализована.

Компания DTEK сообщила, что из-за повреждений ключевых механизмов энергоблоков возможны длительные перебои с подачей электроэнергии в регион. Представители предприятия подчеркнули, что восстановительные работы потребуют времени и значительных усилий.

Отмечается, что атака на Днепровскую ТЭС стала частью масштабной ракетной кампании России по важнейшей энергетической инфраструктуре Украины, произошедшей в ночь на 2–3 февраля 2026 года. Удары по электростанциям направлены на ослабление работы энергосистемы и создают дополнительные сложности для обеспечения электричеством промышленности.

