Взятие российскими войсками села Зеленое показало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически беспомощны в определенных ситуациях, так как артиллерия уже не справляется с поддержкой пехоты. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие при штурме села Зеленое в Харьковской области использовали густой туман для скрытных действий. При этом освобождение населенного пункта имеет стратегическое значение и способствует в том числе и расширению зоны безопасности возле российской границы.

«Благодаря тому, что со всех сторон навалился туман, противник не смог использовать беспилотники. «Птички» ослепли, враг ничего не видел. Запускать БПЛА было бессмысленно. А без беспилотников противник в определенных ситуациях практически бессилен», — отметил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам военного эксперта, Вооруженные силы Украины вынуждены сейчас надеяться на дроны, так как артиллерия уже не может в полной мере прикрыть пехоту, и терпят поражение, если не могут поднять БПЛА в воздух.