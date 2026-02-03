ВСУ применили артиллерию по курскому приграничью 25 раз за сутки

Над Курской областью сбили 23 беспилотника ВСУ за прошедшие сутки, 25 раз ВСУ атаковали приграничье из артиллерии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Всего в период с 09:00 часов 2 февраля до 07:00 часов 3 февраля сбито 23 вражеских беспилотника различных типов. 25 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - написал он.

В результате атак в деревне Гниловка Рыльского района уничтожен автомобиль, в селе Акимовка повреждены кузов и остекление автомобиля, в селе Михайловка повреждены два автомобиля, также пострадали три человека. В селе Вишнево Беловского района посечен фасад и остекление дома. По данным Хинштейна, погибших нет.