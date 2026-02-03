ФАБ-3000 снесли квартал с украинскими штурмовиками и операторами БПЛА

Опубликованы кадры уничтожения пунктов управления украинскими БПЛА в Константиновке.

Диспетчерские, откуда ВСУ управляют полетами разведывательных и ударных коптеров, беспилотных бомбардировщиков, самые разные: одни спрятаны в частных домах, другие - в подвалах или квартирах многоэтажек, котельных, Дворце культуры.

Разные и способы их обнаружения. Большинство пунктов управления выдают либо приземление неподалеку беспилотника и солдат, выскочивший его забрать, либо антенны-ретрансляторы. Непосвященному человеку они практически незаметны среди каменного крошева, но наметанный взгляд оператора БПЛА-разведчика сразу их отмечает.

Уничтожение происходит сразу после обнаружения. Противник у нас не дурак, правилам маскировки и смены позиций обучен, поэтому каждый найденный расчет необходимо поражать немедленно.

Где-то для этого хватает такого же FPV-дрона, влетевшего в окно или подвал. Если пункт управления БПЛА соседствует с базой подразделения - как, например, в ДК "Октябрь" в центре Константиновки, - его уничтожают более эффектными способами.

Серия взрывов произошла в Киевской области

Тяжелые авиабомбы калибра 1500 и 3000 килограммов, баллистические ракеты "Искандер" сносят дома и кварталы, превращая украинских солдат в пар - вне зависимости от того, управляли ли они в тот момент БПЛА или отсыпались в импровизированной казарме.