Новости СВО сегодня: удар «Молнии» и успехи под Краматорском

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ДНР, Харьковской и Сумской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 3 февраля.

Удар «Молнии»

Российские беспилотники «Молния-2» нанесли удары по укрепленным позициям и живой силе ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Цели были полностью уничтожены.

Операция «БАРСа»

Ударные дроны ВС РФ уничтожили два украинских автомобиля «Урал» и ликвидировали живую силу ВСУ, заявили в Минобороны России. Операцию на краматорско-дружковском направлении провели операторы FPV-дронов добровольческого отряда «БАРС-31».

Один из пораженных «Уралов» был «до верха набит» имуществом украинских военных, подчеркнули в Минобороны. Грузовик по очереди атаковали два беспилотника, в итоге машина полностью сгорела.

Второй «Урал» ночью перевозил значительное количество боеприпасов. Оператор посадил FPV-дрон в кузов машины, это вызвало детонацию груза.

Уничтожение блиндажей ВСУ

Операторы дронов ВС РФ уничтожили блиндажи с живой силой ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. Разведка выявила украинские блиндажи в лесу. В них укрывалась пехота ВСУ. Операторы дронов нанесли высокоточные удары по укрепленным позициям. Все цели были поражены.

Операция в районе Купянска

Операторы российских FPV-дронов уничтожили технику и ликвидировали живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области, заявили в Минобороны. ВС РФ сорвали попытки ВСУ доставить живую силу, боеприпасы и материальные средства на свои позиции. В результате российского удара были уничтожены несколько бронеавтомобилей и пикапов.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» ВС РФ уничтожила украинские опорные пункты и пункты управления дронами в Купянском районе, сообщили в Минобороны. Опорные пункты ВСУ находились в лесу. Удары по ним наносились 122-миллиметровыми снарядами. В результате ротация и подвоз боеприпасов ВСУ были сорваны.

Удар Су-34

Российский истребитель Су-34 уничтожил склад с боеприпасами и беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар по цели был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После удара Су-34 благополучно вернулся на свой аэродром.

ВС РФ в Никифоровке

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что российские силы, продвигающиеся в районе Краматорска, заняли основную часть села Никифоровка. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным военкора, в Никифоровке и на окружающих село высотах идут ожесточенные встречные бои. Котенок добавил, что ВС РФ ведут бои на участках Майское - Веролюбовка, Приволье - Миньковка и Новомарково. Он подчеркнул, что после прорыва на эти высоты российским силам останется чуть более полутора десятков километров до выхода к Славянско-Краматорской агломерации.