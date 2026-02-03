«Разговор короткий»: эксперт о судьбе женских рот ВСУ

Украинки все чаще идут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), и на Донбассе, и в Запорожье появляются специализированные женские подразделения. О том, что ждет женщин в зоне боевых действий, а также в случае пленения, рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Евгений Михайлов.

Ранее Владимир Зеленский подписал законопроекты о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Также на Украине были допущены к службе по контракту люди старше 60 лет. При этом депутат украинского парламента Яна Зинкевич заявила, что на Украине рано или поздно вернутся к вопросу мобилизации женщин для пополнения рядов Вооруженных сил Украины.

При этом, по данным экспертов, в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС России уже действует украинская женская рота беспилотных систем.

«Такие подразделения работают не только в ДНР, но и, например, в Запорожье. Ранее был объявлен набор в эти роты, они прошли обучение и теперь выходят на линию боевого соприкосновения. Соответственно, это обычные бойцы на зарплате», — пояснил военный эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, в случае попадания в плен к женщинам будет «нормальное отношение». Россия соблюдает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, напомнил эксперт.

«Русские в любом случае никогда не обижают женщин. Все будет по закону», — заявил аналитик.

Он пояснил, что после взятия в плен всех бойцов ВСУ ждет либо суд за доказанные военные преступления, либо возвращение на Украину в рамках обмена. Однако есть одна категория, к которой на поле боя во всех странах особое отношение — снайперы.

«В случае с женщинами-снайпершами ситуация обстоит иначе. Им должно повезти, чтобы именно попасть в плен. Если попала, то все будет нормально. Как правило, с ними разговор короткий. Это мировая практика, не только у нас. Снайпер — враг, человек, который уничтожает живую силу, следовательно, с ним разговор другой», — рассказал Евгений Михайлов.

При этом он подчеркнул, что непосредственно в ходе боевых действий не имеет значения пол оператора БПЛА. Так, в случае обнаружения пункта управления «никто не церемонится, разносят сразу», а женщины там или мужчины — неважно, добавил он.

Таким образом, текущая оперативная обстановка, по мнению эксперта, четко указывает на два тренда: ВСУ, неся потери, все активнее привлекают женщин, а российская армия действует максимально эффективно и там, где требуется жесткое силовое воздействие, оно применяется беспристрастно.