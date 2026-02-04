Средства ПВО сбили 21 дрон ВСУ над регионами России

Дежурные средства российской противовоздушной обороны 4 февраля в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени сбили 21 БПЛА ВСУ над Белгородской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

4 февраля 2026 года в период с 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотник самолетного типа, поделились подробностями в российском военном ведомстве.

По 9 беспилотных летательных аппаратов – над территориями Белгородской и Волгоградской областей, 2 дрона – над Ростовской областью и 1 беспилотник – над Курской областью, сообщили там.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли удар по Брянской области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и управляемых ракет большой дальности "Нептун".