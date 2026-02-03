Серия взрывов произошла в Киевской области
Серия громких хлопков прозвучала в украинском столичном регионе и центральной части страны во вторник, об этом сообщили украинские средства массовой информации.
Взрывы произошли в Киевской области, в регионе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Также повторные хлопки прозвучали в Виннице.
Сейчас режим предупреждения об угрозе с воздуха действует на всей территории Украины.
В конце января в украинской столице после серии взрывов возникали перебои с водой и светом. Глава города Виталий Кличко призывал жителей покинуть столицу.
В многоэтажных домах Киева полопались трубы отопления.