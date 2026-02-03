В подполье сообщили о взрывах на Украине

В Киеве и на территории Харькова в результате взрывов произошли пожары на энергетических объектах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Киеве загорелась ТЭЦ-4 после четырех взрывов. Удары также пришлись по ТЭЦ-3 и подстанции «Киев» в Киевской области.

Серия взрывов также произошла на подстанциях «Харьковская» и «Лосевская», на ТЭЦ-5 в Харькове. На местах зафиксированы крупные пожары, что свидетельствует о серьезных повреждениях оборудования, написал Лебедев.

До этого SHOT сообщил, что по энергетическим и военным объектам Украины нанесен массированный удар ракетами и беспилотниками. По данным издания, над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Атакам подверглись Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) и подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. В районе энергообъектов вспыхнули пожары. В Харькове, в районе подстанции 330 кВ «Лосево», произошли взрывы и пожары.