Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили сбежать с позиций в Краснопольском районе Сумской области, бросая оружие. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным источников, оборона украинских военных в этом районе «буквально трещит по швам».

«Личный состав ВСУ бежит с позиций, бросая вооружение», — пояснил собеседник.

Как уточняется, на оставленных позициях находят пустые бутылки от спиртного. Также там были замечены личное оружие и средства индивидуальной защиты.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС России вклинились в оборону ВСУ, освободив Белую Березу в Сумской области. Он подчеркнул, что это стало закономерным развитием успеха после взятия под контроль Комаровки.