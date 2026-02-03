По энергетическим и военным объектам Украины нанесен массированный удар ракетами и беспилотниками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

© Газета.ру

В атаке участвовали свыше 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». На большей части территории Украины объявлена тревога.

По имеющейся информации, ночью над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Атакам подверглись Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) и подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. В районе энергообъектов вспыхнули пожары.

В Харькове начались серьезные перебои с электричеством. В районе подстанции 330 кВ «Лосево» произошли взрывы и пожары.

Серия мощных мощных взрывов на энергообъектах произошла в Днепропетровске.

В Одессе целью атаки стала портовая инфраструктура.

Взрывы также прогремели в Запорожье, Кривом Роге, Сумской области.

31 января сообщалось, что в результате масштабного блэкаута почти вся Украина осталась без электричества.

Ранее жители Киева перекрыли автомагистраль из-за отключений света.