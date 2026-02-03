$77.0291.25

Польша подняла в воздух истребители из-за России

Lenta.ru

Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты в связи с якобы активностью России на Украине. Об этом на странице в соцсети X сообщило оперативное командование вооруженных сил страны.

«В полет по тревоге были подняты истребители и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», — утверждается в публикации.

Ранее польские военнослужащие поднимали в воздух на границе с Украиной дежурные военные истребители в ноябре прошлого года. Примерно через час операция была завершена и истребители вернулись на аэродромы.