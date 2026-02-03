Более 30 колумбийских наемников вступят в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в феврале. Речь идет о присоединении к «Специальной латинской бригаде», сообщает РИА Новости.

Приобщение бойцов из Колумбии к войскам ВСУ было запланировано, однако ранее конгресс латиноамериканской страны утвердил законопроект о присоединении к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.

Так, перуанский вербовщик бригады проболтался о том, что более трех десятков наемников пополнят ряды ВСУ уже в первой половине февраля, подчеркнув, что чем больше группа, тем быстрее организуется процедура ее отправки на Украину.

Предвыездной сбор данной группы колумбийских наемников должен был произойти на 1 февраля, узнали журналисты.

Ранее колумбийский наемник пожаловался на оскорбительное поведение в украинской армии. По его словам, его товарищам озвучивают нелицеприятные слова.