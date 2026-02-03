Россия должна уничтожить энергосистему Украины для завершения конфликта. Такое мнение высказал российский военный военный аналитик Игорь Коротченко в разговоре с «МК».

Он подчеркнул, что необходимо продолжать наносить массированные удары по украинской энергетике, чтобы лишить противника возможности наращивать военные усилия.

«Если мы выключим на Украине свет, мы сразу увидим, насколько сократится их способность наносить нам урон. Наша задача — добиться полного коллапса системы государственного и военного управления Украины», — считает эксперт.

По его словам, чем жестче будут действовать российские военные, тем быстрее наступит мир. Коротченко выразил уверенность, что Украина подпишет мирное соглашение, если останется без электричества.

Ранее стало известно, что Россия и Украина заключили «джентльменское соглашение» на переговорах в ОАЭ. По словам неназванного сотрудника офиса президента Украины, Киев попросил об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что представители Москвы якобы согласились, но только в устной форме.