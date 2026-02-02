Первый в Британии беспилотник вертолетного типа совершил тестовый полет

В Великобритании совершил свой первый полет беспилотник вертолетного типа Leonardo Proteus — это первый подобный летательный аппарат в истории страны. Об этом сообщает Aerospace Global News.

© Leonardo

Испытания прошли с аэродрома Преданнак в Корнуолле. За полетом наблюдали инженеры, представители компании Leonardo, а также представители Королевского военно-морского флота Великобритании. Тестирование было признано успешным. Беспилотник выполнил короткий испытательный полет с полностью автоматическим управлением — хотя за ним наблюдали операторы, им не пришлось дистанционно вмешиваться в полет.

Proteus — демонстрационная машина, собранная в рамках британской программы по разработке полноразмерного дрона вертолетного типа. Он способен поднимать полезную нагрузку весом более одной тонны, а также работать в тяжелых погодных условиях, включая открытое море. Согласно планам создателей машины, эта модель должна стать важной вехой в разработке «гибридного авиационного крыла».

Кабина пилота в Proteus заменена на дополнительные бортовые системы и передовые вычислительные приборы. Программное обеспечение машины позволяет беспилотнику самостоятельно обрабатывать данные из различных источников, а также принимать решения и выполнять задачи.

