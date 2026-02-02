На польскую военную базу упал неопознанный БПЛА

На территорию военной базы в Польше упал неопознанный беспилотник — его нашли рядом со складом вооружения. Об этом сообщает RadioZet.

Инцидент произошел 28 января на военной части в Пшасныше Мазовецкого воеводства. При этом, беспилотник был замечен дежурной службой базы еще во время полета — некоторое время его передвижения фиксировались, но в итоге БПЛА рухнул на землю в 70 метрах от оружейного склада.

Отмечается, что после падения БПЛА сотрудники базы допустили ошибку и внесли дрон в здание. Согласно правилам безопасности, так поступать нельзя — аппарат все еще может собирать данные.

«Есть подозрение, что это был разведывательный беспилотник, сканировавший антенные решетки. <...> После крушения, была допущена ошибка, и беспилотник занесли в здание. Беспилотник мог все еще работать и собирать данные. Согласно процедуре, его следовало накрыть сеткой или брезентом и не перемещать», — сообщает издание.

