Вашингтон встревожила посадка российского Ил-76 на Кубе

Официальные лица США и американские аналитики встревожены из-за активности российской авиации в регионе. Их обеспокоила информация о посадке на кубинском военном аэродроме российского самолета Ил-76, который обычно используется для перевозки военной техники, .

Как сообщает Fox News, Ил-76 совершил посадку на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Этот военный объект расположен примерно в 30 милях к югу от Гаваны. Какой груз прибыл на Кубу, неизвестно. По данным телеканала, этот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года, на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

Кубинские СМИ 26 января со ссылкой на источники сообщило, что курсирующий между Венесуэлой и Кубой самолет Ил-96 перевозит кубинских военных. Сообщалось, что лайнер увозит в Гавану одни подразделения, а на их место доставляет новых добровольцев.