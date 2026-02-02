Россия передала Украине более 12 тыс. тел военных с июня 2025 года

Россия передала Украине более 12 тысяч останков тел военных с июня 2025 года. При этом от Киева было получено свыше 200 тел, сообщается на сайте МИД РФ.

© m24.ru

Как отметило ведомство, в период с 2024 по 2025 год при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) было организовано 17 раундов обменов военнопленными и удерживаемыми лицами. В их рамках удалось освободить более 4 тысяч человек. Причем свыше половины из них вернулись с мая по октябрь прошлого года.

"Признательны нашим партнерам из ОАЭ за искреннее стремление содействовать урегулированию украинского кризиса", – говорится в сообщении.

Москва и Киев договорились обменять по меньшей мере по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны во время третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле 2025 года. Тогда же российская делегация также предложила передать Украине тела 3 тысяч украинских военных.

В октябре 2025-го Москва отдала Киеву 1 тысячу тел военных ВСУ в обмен на 31 павшего российского солдата. В декабре того же года Украина получила тела еще 26 погибших бойцов, а в январе 2026 года – 1 тысячу.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов подчеркивал, что украинская сторона потеряла почти 500 тысяч военнослужащих.