ЕС создаст платформу для обмена военными данными без участия США

Европейские страны приступили к разработке безопасной платформы для обмена военной информацией без участия США. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренние документы Европейского оборонного агентства (EDA).

Согласно документам, инициатива под названием European Defence AI Data Space (DAIDS) призвана заменить нынешнюю ферментированную систему, где каждая страна использует собственных поставщиков, часто американских. К 2030 году, согласно документам, ЕС планирует развернуть полностью работоспособную платформу военного класса для независимого обмена данными. Дополняющим проектом должно стать создание собственного военного облака для хранения информации.

В документах подчеркивается, что проект обусловлен растущим стремлением ЕС обеспечить технологический суверенитет и снизить уязвимости, связанные с зависимостью от иностранной инфраструктуры.

"Пространство данных представляет собой общеевропейскую федеративную структуру, предназначенную для обеспечения надежного, безопасного и суверенного обмена данными, имеющими значение для обороны", - отмечается в презентации.

Главными целями проекта значатся ускорение принятия решений, повышение оперативной совместимости армий стран-членов и усиление боеготовности. Для разработки платформы Европейское оборонное агентство уже привлекло консорциум из французских компаний CEA и Cloud Data Engine, а также европейской SopraSteria.

Согласно документам агентства, к 2029-2030 годам планируется внедрить DAIDS в повседневную деятельность армий и оборонных ведомств ЕС, система также должна использоваться в военных миссиях и учениях.